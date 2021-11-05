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Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na komisyon atandı - Son Dakika

Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na komisyon atandı

05.11.2021 10:03
Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na komisyon atandı

Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel kurul sürecinin güvenilir ve adil yönetilmediği gerekçesiyle, Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından seçim sürecine komisyon atandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel kurul sürecinin güvenilir ve adil yönetilmediği gerekçesiyle, Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından seçim sürecine komisyon atandı. Murat Kocakaya, Fatih Uysal ve bir avukat seçim sürecini yönetecek. Spor Tahkim Kurulu tarafından atanan komisyon 7 Kasım Pazar günü yapılacak olan seçimi kendisi yürütecek. Mevcut federasyon yönetimi ve genel sekreteri seçim sürecine müdahale edemeyecek. Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev alan bir avukatı seçim komisyonu olarak atadı. Seçim sürecinde yaşananlarla ilgili mevcut başkan Metin Şahin'le birlikte olağan genel kurulda Tekvando Federasyonu'na başkan adayı olan olimpiyat ikincisi milli sporcu Bahri Tanrıkulu'nun tahkim kuruluna yaptığı şikayetten sonra bu kararın alındığı ve komisyon atandığı belirtildi.


Fatih Uysal, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na komisyon atandı - Son Dakika Spor


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