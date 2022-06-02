AFYONKARAHİSAR - Tekvando ve kick boks şampiyonu baba, oğullarını organizasyonlara hazırlıyor

Muay Thai ve Kick Boks Milli Takımı Antrenörü 46 yaşındaki Serdar Şanlı, kendisini örnek alan oğulları Batuhan ve Saruhan'ı şampiyonalara hazırlıyor.

Serdar Şanlı, üniversite yıllarında tanıştığı dövüş sporlarıyla tekvando branşında okul sporlarında Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Okul hayatı sonrasında Afyonkarahisar'da kick boksa yönelen Şanlı, 1999'da Türkiye şampiyonu oldu.

Ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenör olmaya karar veren Şanlı, 2008'den bu yana Afyonkarahisar'da spor salonu işletiyor.

14 yılda kick boks ile muay thai branşlarında milli takımlara 30'un üzerinde sporcu kazandıran Şanlı, kendi izinden yürüyen oğulları 17 yaşındaki Batuhan ve 13 yaşındaki Saruhan'ın gelişimini yakından takip ediyor.

Şanlı: "Disipline çok önem veriyoruz"

Serdar Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştırdığı kulüpte kendisine özenerek spora başlayan oğullarının elde ettiği başarılarla gururlandığını söyledi.

Kulübünde diğer sporcularla oğullarını ayırt etmeden disiplinle çalıştırdığını dile getiren Şanlı, şöyle konuştu:

"Küçük oğlum Saruhan, 2019'da Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonası minik yıldızlarda birinci oldu. Büyük oğlum Batuhan ise mayıs ayında İstanbul'da katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nın gençler kategorisinde ikinci oldu. Spor salonumda haftanın 5 günü oğullarım ve diğer sporcularımla düzenli bir şekilde antrenman yapmaktayız. Evlatlarımı kesinlikle diğer sporcularımdan ayrı tutmam. Disipline çok önem veriyoruz. Oğullarımla ilgili en büyük hedefim, onların milli takımımızla Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmaları."

Batuhan: "Salonda baba-oğul ilişkisi biter"

Batuhan Şanlı, örnek aldığı babası sayesinde 10 yıldır kick boksla ilgilendiğini ve sporu severek yaptığını dile getirdi.

Babasıyla arkadaş gibi olduklarını anlatan Şanlı, "Antrenmanlarımızda babam çok disiplinlidir. Salonda baba-oğul ilişkisi biter, hoca-öğrenci ilişkisi başlar. Eğer öyle olmazsa disiplin olmaz ve hedeflerimize ulaşamayız. Her zaman şampiyon olacağıma inanan babam, sürekli bani 'Oğlum sen yaparsın.' diyerek motive ediyor. Bu yıl dünya ikincisi oldum. Şampiyon babamla gurur duyuyorum ve onun sayesinde başarı elde ettim. Avrupa ve dünya arenasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışıyoruz.12 Ağustos'ta Malezya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılıp birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Saruhan: "Şampiyon babam ve ağabeyimle gurur duyuyorum"

Saruhan Şanlı, babası gibi şampiyon bir sporcu olmak için muay thaiye başladığını ve 3 yıl önce ilk hedefine ulaştığını aktardı.

Milli takıma girmek için uzun süredir babasıyla antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Şanlı, "Şampiyon babam ve ağabeyimle her zaman gurur duyuyorum. Ben de branşımda bir şampiyonum. Hedefim inşallah Afyonkarahisar ve Türkiye'yi katılacağım Avrupa ile dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.