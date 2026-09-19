Tekvandocu Mustafa Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda 65 yaş altı bireyselde bronz aldı

Tekvandocu Mustafa Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda 65 yaş altı bireyselde bronz aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Mustafa Yılmaz, Chuncheon'daki 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 65 yaş altı erkekler bireysel kategorisinde bronz madalya kazandı. Türkiye'yi 30 farklı disiplinde temsil eden 36 sporcunun katıldığı organizasyon 20 Eylül'de sona erecek.
Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Mustafa Yılmaz, bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Chuncheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mustafa Yılmaz, 65 yaş altı erkekler bireysel kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Şampiyonada Türkiye'yi 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil ediyor.
83 ülkeden 1417 sporcunun katıldığı organizasyon 20 Eylül'de sona erecek.
Kaynak: AA
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