Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Hedefi

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu (TTF) Başkanı Bahri Tanrıkulu, "A Milli Takımımız, 2026 yılında bizim için en önemli organizasyon olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. En az 10 madalya döneceğimize canı gönülden inanıyorum. Çünkü sporcularımıza güveniyoruz" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta gerçekleştirilecek Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesinde milli tekvandocular Gamze Özcan ve kaptan Fatih Çelik ile birlikte Ankara, Keçiören'de bulunan Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Federasyon Başkanı Tanrıkulu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın kendileri için bu yılım en büyük organizasyonu olduğunu belirterek, "Para Tekvando Milli Takımımızla beraber Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bildiğiniz üzere 2025 yılında takım halinde Dünya Şampiyonu olduk. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. O günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bunu da taçlandıracaklar. 2026 yılında bizim için en önemli organizasyon olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yarışacak. Aynı tarihlerde, aynı zamanda, aynı yerde, aynı salonda da Para Milli Takımımız Para Tekvando Milli Takımımızla ülkemizi temsil edecekler. Para Milli Takımımızda 5 erkek, 5 kadın sporcuyla 2 takımla gidiyoruz. 20 sporcuyla ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIMIZA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM'

Milli takımın 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana yoğun kamp süreçlerinden geçtiğini kaydeden Tanrıkulu, "Takımımız birçok uluslararası maça gitti. Senenin çoğu gününü Milli takım kamplarında geçirdiler. Tek hedefleri vardı; buradaki Avrupa Şampiyonası ve bu sene yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası. Orası için hem Milli takım antrenörleriyle yoğun mesai harcadılar hem de teknik ekibimiz yoğun mesai harcadı. Sporcu arkadaşlarımız birçok şeyden fedakarlık ederek Milli takımda görev aldılar; çalıştılar, antrenmanlarına hazırlandılar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda en iyi performanslarını sergileyerek şampiyon olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Hepsine de şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'na 50'ye yakın ülke katılacak ama takımdan en az 4 ya da 5 tane altın madalya bekliyorum. Para tekvandoda en son Paris Olimpiyatlarında 5 madalya kazanmıştık. İnşallah burada madalya sayımız daha da artacak. En az 10 madalya döneceğimize canı gönülden inanıyorum. Çünkü sporcularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH ÇELİK: GÜZEL BAŞARILAR GELECEĞİNE İNANIYORUM

Milli takım kaptanı Milli para tekvandocu Fatih Çelik, Avrupa Şampiyonası için iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Federasyonumuz bize çok emek verdi ve çok iyi hazırlanmamızı sağladı. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız var. Önce Paralimpik oyunlarda 5 madalya kazandık. Şimdi yeni gelen genç arkadaşlarımız var onalar da çok iyi hazırlanıyor. 10 kota hakkımız var ve bu kotayı almaya çalışıyoruz. Kilo bizde çok büyük etken. Kendi kilolarımızda düştük, kendi kilolarımızda daha iyi antrenman yaptık. Kilo vermek sporda çok büyük bir önem arz ediyor. Bir de bunu öncesinde halledip dinç durduk. Takım arkadaşlarımız da kendini çok iyi hazırladı. Allah'ın izniyle güzel başarılar geleceğine inanıyorum. Bizlerin tabii ki Avrupa Şampiyonluğu, Dünya ve Olimpiyat ikinciliği var. Tabii ki hedeflerimiz Paralimpik şampiyonu olmak. Yeni gelen arkadaşlarımızın Türkiye'de dereceleri var. Onları daha çok aşılamaya çalışıyoruz; 'Avrupa Şampiyonu olun, Avrupa'da derece yapın, Dünya Şampiyonası var oraya gidip orada dereceler elde edin' diyoruz. Hedef her zamanki gibi şampiyonluk" diye konuştu.

GAMZE ÖZCAN: 5 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUMA 6'NCIYI EKLEMEK İSTİYORUM

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya ve aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alma başarısı gösteren Para tekvandocu Gamze Özcan, "Son Avrupa şampiyonuydum ve tekrarlamak istiyorum. Seriyi bozmak istemiyorum. 5 Avrupa şampiyonluğunun arkasına 6'ncıyı da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda Rıza abi (Kayaalp) çok güzel bir başarı yakaladı. Umarım biz de onun gibi 13'üncü veya 14'üncü Avrupa şampiyonluklarımızı kutlarız. Eşimle aynı takımdayız. Şu an onunla beraber aynı turnuvaya hazırlanmak çok güzel. Gayet keyifli bir süreç geçiriyoruz. Maç stresini eve yansıtmamaya çalışıyoruz. Ocak ayının başından bu yana hazırlık müsabakalarına gittik. Bu sene hem dünya hem Avrupa şampiyonası nedeniyle çok yoğun geçiyor. 2028 için de puan toplamaya ve kilo vermeye çalışıyoruz. Eşimle ben 'altın çiftiz'. İnşallah burada da yine 'altın çift' olmaya devam edeceğiz" dedi.