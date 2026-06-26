Başkan Kurnaz: "Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kurnaz: "Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı"

Başkan Kurnaz: "Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı"
26.06.2026 13:50  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Koray Alp Bakan, Almanya ve Bosna Hersek'te düzenlenen iki önemli turnuvada Avrupa üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu, takım arkadaşları ve antrenörleriyle birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti.

Avrupa'da katıldığı iki önemli turnuvada üçüncü olan İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu Koray Alp Bakan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

11'inci Dünya Başkanlık Tekvando Turnuvası, 4-7 Haziran 2026 tarihlerinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde gerçekleştirildi. 58 ülkeden 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Turnuvası ise 18-20 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlendi. Almanya'da düzenlenen turnuvaya Türk Milli Takımı adına katılan İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Sporcusu Koray Alp Bakan 65+ kiloda, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Bunun yanı sıra, İlkadım Belediyesi Spor Kulübü'nün 9 sporcuyla katıldığı Bosna Hersek'teki turnuvada ise yine Koray Alp Bakan, 65+ kiloda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Elde ettiği sonuçlarla ülkemizi, Samsun'u ve İlkadım'ı gururlandıran Koray Alp Bakan, takım arkadaşları ve antrenörleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti.

Aldıkları sonuçlardan dolayı tüm sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi Spor Kulübümüz, katıldığı turnuva, şampiyona ve yarışmalardan başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son olarak Almanya'da ve Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvalarda hem milli takımımızın formasıyla hem de İlkadım Belediyesi Spor Kulübü formasıyla ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil eden Koray Alp Bakan bizleri gururlandırdı. Azmi, disiplini ve ortaya koyduğu başarılı performansla bizleri gururlandıran sporcumuzu ve tüm sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen bu başarılı sonuçlar, sporcularımıza, antrenörlerine ve de formasını terlettikleri kulüplerine önemli katkılar sağlamaktadır. İlkadım Belediyesi olarak bizler de bu bilinç ve anlayışla hareket ederek gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ediyor, desteklerimizi sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İhsan Kurnaz, Almanya, İlkadım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Kurnaz: 'Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:55:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Kurnaz: "Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.