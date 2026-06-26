Başkan Kurnaz: "Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz bizleri gururlandırdı"

Avrupa'da katıldığı iki önemli turnuvada üçüncü olan İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu Koray Alp Bakan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

11'inci Dünya Başkanlık Tekvando Turnuvası, 4-7 Haziran 2026 tarihlerinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde gerçekleştirildi. 58 ülkeden 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Turnuvası ise 18-20 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlendi. Almanya'da düzenlenen turnuvaya Türk Milli Takımı adına katılan İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Sporcusu Koray Alp Bakan 65+ kiloda, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Bunun yanı sıra, İlkadım Belediyesi Spor Kulübü'nün 9 sporcuyla katıldığı Bosna Hersek'teki turnuvada ise yine Koray Alp Bakan, 65+ kiloda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Elde ettiği sonuçlarla ülkemizi, Samsun'u ve İlkadım'ı gururlandıran Koray Alp Bakan, takım arkadaşları ve antrenörleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti.

Aldıkları sonuçlardan dolayı tüm sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi Spor Kulübümüz, katıldığı turnuva, şampiyona ve yarışmalardan başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son olarak Almanya'da ve Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvalarda hem milli takımımızın formasıyla hem de İlkadım Belediyesi Spor Kulübü formasıyla ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil eden Koray Alp Bakan bizleri gururlandırdı. Azmi, disiplini ve ortaya koyduğu başarılı performansla bizleri gururlandıran sporcumuzu ve tüm sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen bu başarılı sonuçlar, sporcularımıza, antrenörlerine ve de formasını terlettikleri kulüplerine önemli katkılar sağlamaktadır. İlkadım Belediyesi olarak bizler de bu bilinç ve anlayışla hareket ederek gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ediyor, desteklerimizi sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN