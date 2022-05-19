Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika
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Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya

19.05.2022 23:57
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken; 5'i altın 7 madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken; 5'i altın 7 madalya kazandı.

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününe milli sporculardan 7 madalya geldi. Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı. Para tekvandoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.Şampiyonanın ikinci gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılacak ve 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.


Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekvandoda millilerden 5 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya - Son Dakika
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