Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

20.07.2022 22:54

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.

POLONYA'DA SESSİZ GECE

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

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RÖVANŞ 27 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesi nefes kesti! Tur İstanbul'a kaldı

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

MAÇ SONUCU

DINAMO KIEV 0-0 FENERBAHÇE

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı
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Son Dakika Spor Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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