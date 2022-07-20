Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.
Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.
DINAMO KIEV 0-0 FENERBAHÇE
Son Dakika › Spor › Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika