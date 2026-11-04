Tenerife'nin forveti Jesus de Miguel, maçtaki çarpışma sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tenerife'nin forveti Jesus de Miguel, maçtaki çarpışma sonrası hayatını kaybetti

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Tenerife\'nin forveti Jesus de Miguel, maçtaki çarpışma sonrası hayatını kaybetti
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Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesus de Miguel, FC Andorra maçında kaleci Jesus Owono ile çarpıştıktan sonra durumu kötüleşerek yaşamını yitirdi. Kulüp, 'Kalplerimiz kırık' diyerek taziyelerini paylaştı; Andorra ve Gerard Pique de başsağlığı mesajı yayımladı.

İspanyol futbol takımı Tenerife'nin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Jesus de Miguel, ikinci lig maçındaki çarpışmada aldığı darbenin ardından hayatını kaybetti. De Miguel, Pazartesi günü FC Andorra ile oynanan maçta kaleci Jesus Owono ile sert bir şekilde çarpışarak kafasından ve göğsünden yaralandı. Owono, yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Pazartesi günü de Miguel'in durumu 'istikrarlı ama ağır' diye tanımlanmıştı, ancak sağlık durumu Salı sabahı kötüleşti ve İspanyol oyuncu hayatını kaybetti. Taziye mesajları Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalplerimiz kırık, boğazımızda bir yumrukla ve bunun gerçek olduğuna inanamayarak, Jesus de Miguel Alameda'nın trajik ölümünü duyuruyoruz" denildi.Açıklamada, "Teselli edecek hiçbir söz yok. Bu ezici üzüntüyü hafifletecek hiçbir şey yok. Acı çeken ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acımasız kaybı yaşayan tüm Tenerife halkının yanındayız" ifadeleri yer aldı.Tenerife'nin Pazartesi günkü rakibi Andorra da "Kalplerimiz kırık ve yıkılmış bir halde, Jesus de Miguel'in ailesine, tüm takım arkadaşlarına, dostlarına ve CD Tenerife'ye en içten taziyelerimizi iletiyoruz" şeklinde bir mesaj yayımladı.Andorra'nın sahiplerinden eski Barcelonalı Gerard Pique, "Tüm kalbimle üzgünüm. Huzur içinde yat, Jesus" dedi.Olay, Tenerife ve Andorra'nın uzatma dakikalarının yedinci dakikasında maç 2-2 berabere devam ederken meydana geldi.Owono, topu uzaklaştırmak için orta sahaya doğru koşarken de Miguel ile çarpıştı. Forvet oyuncusu, sağlık ekiplerinin müdahalesi altında sahada bir süre hareketsiz yattı. Daha sonra Tenerife'deki staddan ambulansla hastaneye götürüldü.De Miguel'in takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu.Hakem, Owono'ya doğrudan kırmızı kart gösterdikten sonra maçı durdurdu.İspanyol medyası, de Miguel'in ambulansta kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye götürülürken sağlık görevlileri tarafından hayata döndürüldüğünü bildirdi.Tenerife, Pazartesi gecesi durumunu "ciddi ancak stabil" olarak tanımlamıştı, ancak Salı sabahı yapılan bir başka güncellemede de Miguel'in durumunun "nörolojik anlamda kötüleştiği" belirtildi. Jesus de Miguel kimdir?Madrid doğumlu de Miguel, kariyerine 2015 yılında Leganes'te başladı ve İspanya'da sekiz farklı kulüpte forma giydi.Lugo Fuenlabrada ve Internacional Madrid'de oynadıktan sonra Union Adarve, Navalcarnero, Unionistas'ta ve Fuenlabrada kadrolarında yer aldı. 2023'te Castellon'a geçti ve kulübün bir yıl sonra İspanya ikinci ligine yükseldiği sezonda 16 gol attı. İspanyol oyuncu 2025'te üç yıllık bir sözleşmeyle Tenerife'ye geçti ve takım için çıktığı 29 maçta 11 gol attı. de Miguel'in iki yaşında bir kız çocuğu var. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
AndorraMiguelDünyaSporSon Dakika

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