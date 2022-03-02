Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off - Son Dakika
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Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off

02.03.2022 12:38
Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off

Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşılaşacak Tenis A Milli Erkek Takımı, bu ülkede hazırlıklarına devam ediyor.

Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşılaşacak Tenis A Milli Erkek Takımı, bu ülkede hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için 28 Şubat'ta başkent Taşkent'e gitti.

Kafilede antrenör Bora Gerçeker, kaptan Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Ergi Kırkın ve Yankı Erel yer alıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş da milli takımı yalnız bırakmamak için Özbekistan'a gitti.

Ayrıca organizasyonun kura çekimi de yarın gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off - Son Dakika
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