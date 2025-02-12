Tenis İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Spor

Türkiye Tenis Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tenis kültürünün oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre, bakanlıkta düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ozan Özkaya ve Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül katıldı.

Protokol kapsamında "Herkes için tenis" vizyonuyla tenisin erişilebilirliğini artırmak adına ilkokul ve ortaokullarda faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanıyor.