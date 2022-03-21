Tenis: Indian Wells Masters - Son Dakika
Üye Girişi

Tenis: Indian Wells Masters

21.03.2022 09:34
Tenis: Indian Wells Masters

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı.

20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

Kadınlarda zafer Swiatek'in

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi.

Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti.

Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.

YORUMLAR
500
Nadal, Indian Wells Masters'ta finale çıktı Nadal, Indian Wells Masters'ta finale çıktı Indian Wells'te tek kadınlar finalistleri belli oldu Indian Wells'te tek kadınlar finalistleri belli oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rafael Nadal, Kaliforniya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: Indian Wells Masters - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tenis: Indian Wells Masters - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement