Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Avustralya Açık'ta oynanan bir tenis maçında görev yapan kameramanın performansı sosyal medyada dikkat çekti. Mücadele kadar saha kenarındaki görüntüler de konuşuldu.

TOPU TAKİP ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA

Maç boyunca topun hızına ayak uydurmaya çalışan kameramanın yoğun temposu izleyenlerin gözünden kaçmadı. Sürekli hareket halinde olan görevli, oyunun her anını kadraja almak için büyük çaba sarf etti.

"HELAL OLSUN" YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı kameraman için "Helal olsun" yorumları yaptı. O anlar turnuvanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.