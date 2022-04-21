Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika
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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

21.04.2022 21:31
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde son sekize kalan sporcular belli oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde son sekize kalan sporcular belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona elemelerden başlayan Rus Anastasia Potapova, 70 dakika süren mücadelede Hırvat Petra Martic'i 6-2, 6-3 ile yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı. Potapova, çeyrek finalde 7 numaralı seri başı İspanyol Sara Sorribes Tormo ile karşı karşıya gelecek.

Merkez kortta günün son karşılaşması ise Rumen Ana Bogdan'ın sakatlığı nedeniyle oynanmadı. 3 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova, Bogdan'ın çekilmesinin ardından çeyrek finale yükseldi. Kudermetova yarı finale yükselebilmek için Macar Anna Bondar ile kozlarını paylaşacak.

Çiftlerdeki çeyrek final mücadelesinde Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo çiftine çekişmeli bir mücadele sonunda 7-5'lik setlerle mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarın teklerde çeyrek final maçları yapılacak.

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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

BNP Paribas, İstanbul, Tenis, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika


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