Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselen sporcular belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler çeyrek final mücadelesinde Yulia Putintseva, 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic'i 5-7, 6-2, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Elemelerden gelen Anastasia Potapova, yarı finale yükselen ikinci sporcu oldu. Çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Sara Sorribes Tormo'yu 6-2'lik setlerle deviren Potapova, yarı finalde Putintseva'nın rakibi oldu.

İstanbul'da şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden Sorana Cirstea da yoluna devam edenler arasına girdi. Julia Grabher'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup eden Cirstea, yarı finale yükseldi.

Günün son çeyrek final mücadelesinde ise Anna Bondar ile karşılaşan Veronika Kudermetova, tie-break'e giden her iki seti de 7-6, 7-6 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Kudermetova, turnuvanın son şampiyonu Cirstea ile karşı karşıya gelecek.

Çiftler mücadelesinde korta çıkması gereken Rebecca Peterson, turnuvadan çekildi. Peterson-Potapova çiftini korta çıkmadan geçen Oksana Kalashnikova-Miyu Kato ekibi, yarı finalde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisiyle eşleşti.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, teklerde ve çiftlerde oynanacak yarı final maçları ile yarın devam edecek.

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