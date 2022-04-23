Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika
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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

23.04.2022 17:32
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Anastasia Potapova finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Anastasia Potapova finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler yarı final mücadelesinde elemelerden gelen Potapova, Yulia Putintseva'yı, 2-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Günün diğer yarı final maçında, İstanbul'da şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden Sorana Cirstea, Veronika Kudermetova ile karşılaşacak.

Çiftler yarı final mücadelesinde, Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisi, Oksana Kalashnikova-Miyu Kato ekibini 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yükseldi.

Turnuvada çiftlerde diğer yarı final maçında ise Alicia Barnett-Olivia Nicholls ile Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimova karşılaştı. Maçı 0-6, 6-4, 10-8 setlerle kazanan Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimovaikilisi finale yükselerek Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo'nun rakibi oldu.

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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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