Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya - Son Dakika
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Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya

05.04.2022 10:47
Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyespor'un evsahipliğinde düzenlenen 14 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyespor'un evsahipliğinde düzenlenen 14 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvası sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları'nda 31 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda sporseverler tenise doydu. Toplam 129 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Burak Akıncı ve Anıl Gökdağ da organizasyonu madalyayla tamamladı. Sporcuların mücadelesinin izleyenlerden alkış aldığı turnuvada Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bolu, Uşak, Ordu, İzmit, Sakarya ve Yalova'dan sporcular madalya mücadelesi verirken, 2'si kapalı 6 kortta oynanan turnuvada erkekler 10, kızlar ise 7 grupta mücadele etti. Grup müsabakaları sonunda ilk 2'ye giren sporcuların madalya almaya hak kazandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Burak Akıncı grubunda birinci olurken, Anıl Gökdağ grubunda ikinci oldu ve madalya kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Egemen Bayraktar ise grubunda üçüncü olurken, madalyayı kılpayı kaçırdı. - BURSA

Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya
Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tenis turnuvasında Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan 2 madalya - Son Dakika
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