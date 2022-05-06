Milli tenisçi Pemra Özgen, İspanya'da düzenlenen W25+H Tossa de Mar Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen çeyrek finalde İtalyan raket Giulia Gatto-Monticone ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, turnuvada yarı finale yükseldi.

Pemra Özgen, bu turda ev sahibi ülkeden Rosa Vicens Mas ile karşılaşacak.