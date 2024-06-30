Tenisin klasiği Wimbledon yarın başlıyor - Son Dakika
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Spor

Tenisin klasiği Wimbledon yarın başlıyor

Tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın başlayacak. Turnuvada toplam 50 milyon sterlinle para ödülü organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Djokovic'in turnuvaya katılıp katılmaması büyük önem taşıyor. Nadal ise Wimbledon'a katılmama kararı aldı. Son 10 yılın kazananları arasında Novak Djokovic ve Serena Williams öne çıkıyor.

30.06.2024 11:17
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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 137. kez ev sahipliği yapacak.

Wimbledon'da toplam 50 milyon sterlinle para ödülü organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Turnuvada teklerde şampiyon olan sporcular ise 2,7'şer milyon sterlin para ödülü kazanacak.

Djokovic'in kararı dengeleri belirleyecek

Fransa Açık'ta sağ dizinde menisküsü yırtılan ve 5 Haziran'da ameliyat edilen Djokovic'in turnuvaya katılıp katılmaması hem kendisi hem rakipleri için büyük önem taşıyor.

Londra'ya gelen ve Merkez Kort'ta perşembe günü dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile antrenman yapan Sırp tenisçi, cuma günü kura çekimine de katıldı.

Turnuvada son 5 yılda oynadığı finallerin 4'ünü kazanan 37 yaşındaki Djokovic, 14 Temmuz'da kariyerinin 25. zaferine ulaşması halinde Margaret Court'u geride bırakarak "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanının tek başına sahibi olacak.

Sırp tenisçi ayrıca 8 kezle Roger Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekorunu egale edecek.

Djokovic, ilk gün programı açıklanmadan önce turnuvadan çekilirse kurallara göre, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev Sırp raketin, 17 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime de Medvedev'in yerini alacak.

Sırp raket ilk gün programı açıklandıktan sonra turnuvadan çekilirse, elemelerin şanslı kaybedenlerinden biri onun yerini alacak.

Tek erkekler kurasında 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, son şampiyon Carlos Alcaraz (3), Rus Daniil Medvedev (5), Norveçli Casper Ruud (8) ana tablonun bir yarısında; Djokovic (2), Alman Alexander Zverev (4), Rus Andrey Rublev (6), Polonyalı Hubert Hurkacz (8) diğer yarısında yer alıyor.

Swiatek, Merkez Kort'ta ilk şampiyonluğu hedefliyor

Kadınlarda son iki yılı dünya 1 numarası olarak tamamlayan Polonyalı Iga Swiatek, güneybatı Londra'da ilk, kariyerinin ise 6. grand slam turnuvası için korta çıkacak.

Oyunu çim zeminde zayıf kalan 23 yaşındaki Swiatek, son 3 yıldır şampiyon olduğu Roland Garros'un ardından Wimbledon'da istediği performansı şu ana kadar gösteremedi. Polonyalı tenisçi, turnuvada en fazla çeyrek finale çıkabildi.

Son 7 finali farklı isimlerin kazandığı Wimbledon'da, son iki yılın finalisti Tunuslu Ons Jabeur (10), son iki grand slam turnuvasında yarı final oynayan ve şampiyona (Sabalenka ve Swiatek) kaybeden dünya 2 numarası ABD'li Coco Gauff, geçen yıl olduğu gibi bu yıla da Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluk için diğer öne çıkan isimler.

Ana tabloda Iga Swiatek (1), Elena Rybakina (4), Jessica Pegula (5) ve son şampiyon Marketa Vondrousova (6) üst yarıda; Coco Gauff (2), Aryna Sabalenka (3), Jasmine Paolini (7) ve Qinwen Zheng (8) alt yarıda yer alıyor.

Nadal, olimpiyatları tercih etti

Sakatlığı nedeniyle son 5 grand slam turnuvasında sadece Fransa Açık'a katılan, Paris'e de ilk turda veda eden İspanyol tenisçi Nadal, Wimbledon'a katılmama kararı aldı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini ve toprak zeminde hazırlıklarını sürdürmenin performansı için daha iyi olacağını kaydetti.

En çok Federer ve Navratilova kazandı

Wimbledon'da tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova 9 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Teklerde en fazla kazanan sporcular şöyle:

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Novak Djokovic (Sırbistan) - 7

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

Helen Wills Moody (ABD) - 8

Steffi Graf (Almanya) - 7

Serena Williams (ABD) - 7

Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2023 - Carlos Alcaraz (İspanya)

Kadınlar:

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

2018 - Angelique Kerber (Almanya)

2019 - Simona Halep (Romanya)

2021 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2022 - Elena Rybakina (Kazakistan)

2023 - Marketa Vondrousova (Çekya)

Kaynak: AA

Serena Williams, Wimbledon, Sterlin, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tenisin klasiği Wimbledon yarın başlıyor - Son Dakika

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