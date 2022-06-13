Antrenörlüğünü Alaaddin Karagöz'ün yaptığı kadın ve erkek milli takımlarının geniş kadrosu şu şekilde:

Cezayir 'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları 'nda mücadele edecek kadın ve erkek tenis milli takımlarının geniş kadrosu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika

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