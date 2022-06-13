Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu

13.06.2022 11:01
Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek kadın ve erkek tenis milli takımlarının geniş kadrosu belirlendi.

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek kadın ve erkek tenis milli takımlarının geniş kadrosu belirlendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Oran şehrinde düzenlenecek.

Antrenörlüğünü Alaaddin Karagöz'ün yaptığı kadın ve erkek milli takımlarının geniş kadrosu şu şekilde:

Kadın Milli Takımı: Zeynep Sönmez, İlay Yörük, Başak Eraydın, Doğa Türkmen.

Erkek Milli Takımı: İlhan Sarp Ağabigün, Yankı Erel, Fahri Berk İlkel, Koray Kırcı.

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Kadın milli voleybolcular, Akdeniz Oyunları'na yoğun çalışıyor Kadın milli voleybolcular, Akdeniz Oyunları'na yoğun çalışıyor
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teniste 19. Akdeniz Oyunları'nın geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika
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