Tepebaşı Belediyesi\'nden 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü\'nde Dart Turnuvası

Spor

Tepebaşı Belediyesi'nin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın personele yönelik düzenlediği dart turnuvası sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi, özel günler dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinliklere devam ediyor.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen dart turnuvası Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında bulunan sergi salonunda gerçekleşti. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 38 kadının katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren personel ödüllendirildi.

Turnuvada, Özlem Türksever birinci, Tuğbanur Ulutaşdelen ikinci, Müjgan Uzun üçüncü, Çiğdem Temiz Doğan dördüncü ve Figen Yılmaz ise beşinci oldu. - ESKİŞEHİR