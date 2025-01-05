Tepebaşı Belediyesi\'nin Spor Etkinliklerine Yoğun Katılım

Spor

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla düzenlediği spor etkinlikleri yoğun katılımla devam ederken, 2024 yılında 44 bin 13 vatandaş bu faaliyetlere katılım sağladığı açıklandı.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlıkla spor yapabilmesi için düzenlediği etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında birçok etkinlik ve kurs gerçekleştirildi. İlçede yaşayan her yaştaki vatandaş için gerçekleştirilen spor faaliyetlerinden 44 bin 13 vatandaş faydalandı.

Her yaş grubuna hitap etti

Hem çocuklar ve gençlerin hem de yetişkinlerin sağlıklı biçimde spor yapabildikleri başlıca merkezlerden biri olan Yunus Emre Spor Tesisleri'nde 2024 yılında 5 bin 975 kişi kurslara katıldı. Tesislerde çocuklar için jimnastik, tekvando, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve futbol; yetişkin kadınlar için ise zumba, pilates ve aerobik eğitimleri gerçekleştirildi.

Hem yüzme öğrendiler hem de spor yaptılar

Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikası'nı 'Altın Puan' kriteri ile alan Türkiye'nin ilk kamu binası olma özelliğini taşıyor. 2015 yılında hizmete açılan kompleksten açık havuz da dahil olmak üzere 14 bin 60 kişi yararlandı. Merkez sayesinde ilçe halkı hem yüzme öğrendi hem de spor yapma imkanı buldu.

Halı sahalar 8 bin 280 kişiye hizmet verdi

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'ndan ise 8 bin 280 kişi faydalandı. Özellikle 7-13 yaş çocuklar için düzenlenen futbol yaz okullarında çocuklar spor yaparken futbolun inceliklerini öğrendi.

Çeşitli aktiviteler yapıldı

Belediye bünyesinde bulunan salonlarda gerçekleştirilen yetişkin yoga, tekvando, çocuk yoga, ebeveynli yoga, yetişkin dans, çocuk dans, çocuk aikido, kick boks, taebo ve aikido, hamak yogası, pilates, zumba gibi spor etkinliklerinden ise 7 bin 243 kişi yararlandı.

Ekip 7 bin 200 kişiye ulaştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik ekibi ise birçok etkinlikte yer alarak hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik aktiviteler gerçekleştirdi. Bu aktivitelere katılan 7 bin 200 kişi dikkati, başarıyı, beceriyi, takım çalışmasını, görev paylaşımını, ekip duygusunu ve takım çalışmasını pekiştirecek oyunlar oynadı. Öte yandan açık havada düzenlenen etkinlikler de vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yıl boyunca açık alanlarda yapılan yoga ve sabah egzersizlerine bin 225 kişi katıldı.

Ahmet Ataç: "Çok sayıda alternatif sunan bir belediye"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Biz Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve de yetişkinlerimizin spor yapmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. 1990'lı yıllarda bu açıdan çok nahoş bir Tepebaşı vardı. Birçok nesil de spor yapmaktan mahrum ya da çok kısıtlı imkanlar ile yetişti. Fakat bizim dönemimiz ile birlikte kentimiz çok sayıda spor alanı kazandı. Çocuklarımız, gençlerimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yaparak yetişebiliyor. Yetişkinlerimiz de birçok branş arasından kendilerine uygun olan bir dalı seçerek sağlıklı kalabiliyor. Ne mutlu ki Tepebaşı, spor alanları ile vatandaşlarına çok sayıda alternatif sunan bir belediye konumunda. Kentimizde spora yaptığımız yatırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR