Tepebaşı Belediyesi Plaj Voleybolu Kursu Yoğun Katılımla Başladı

Spor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu kursu yoğun katılımla başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen plaj voleybolu kursu yoğun katılımla başladı. Her cumartesi Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasının yanında bulunan kum sahada gerçekleşen kursa 11-17 yaş arası 100 çocuk katıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde plaj voleybolunun kurallarını öğrenen çocuklar, hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal açıdan kendilerini geliştiriyor. - ESKİŞEHİR