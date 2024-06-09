Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Satranç Turnuvası

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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde satranç kursuna katılan çocuklar arasında turnuva gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bahar dönem boyunca devam eden satranç kursu düzenlenen turnuva ile sona erdi. 2024 bahar dönemi satranç kursuna katılan 6 ila 12 yaşlarındaki 62 kursiyer ile düzenlenen satranç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuva küçük ve büyük olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonucunda küçük kategorisinde Mete Uyanık, büyük kategorisinde ise Kıvanç Kılıçaslan birinci oldu. Birincilere kupa verilirken tüm kursiyerlere de katılım belgesi takdim edildi.

Turnuvaya katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikten dolayı mutluluğunu ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR