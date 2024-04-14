Terme\'de Kano Sporu İçin Çalışmalara Başlandı

Spor

Samsun'un Terme Belediye başkanı Şenol Kul, "Terme için hayallerimiz çok büyük, ilçemizde kano sporunun gelişmesi için çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Ordu Kano Kulübü (ORKADO) üyeleri, Terme göller bölgesinde durgun su kano gezisi düzenledi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ve MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya'nın da katıldığı etkinlikte, kulüp üyeleri ile birlikte kano kullanıp, doğanın içinde kahvaltı yaptılar.

Terme'nin doğal güzelliler bakımından çok zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Şenol Kul, "İlçemizin her yeri ayrı bir güzel. Bu gün bu güzelliklerden birinde kano kullanmanın zevkini yaşadık. Bizleri bu konuda kırmayarak ilçemize gelen ve bizlere bu güzel sporu tanıtan Ordu Kano Kulübü üyelerine çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey var; her şey bir hayalle başlar, hayal düşünceye, düşünce projeye, proje de eyleme geçer. Biz bir eylem için harekete geçiyor ve ilçemizde kano sporunun gelişimi için ilk adımları atıyoruz" diye konuştu.

"Terme Amazon Kano Külübü'nü kuruyoruz"

Başkan Kul, göller bölgesinin su sporları için çok uygun bir yer olduğunu belirterek, "Göller bölgemiz; Akgöl ve Simenit gölleri ve bu göllerin arasında bulunan su kanalları, durgun su kano sporu için çok uygun alanlar. Bu gün bizler de Ordu Kano Kulübü üyeleri ile birlikte bu bölgede kano kullanarak, bölgenin kano sporu için ne kadar uygun bir alan olduğunu görmüş olduk. Ordu Kano Kulübü Dernek Başkanımız Mustafa Sarıkaya ile birlikte ilçemizde Terme Amazon Kano Kulübünü kurmak için ilk adımları atmaya karar verdik. Göller bölgesinde yapacağımız iskele projelerimizle birlikte hem bu sporu yapmak isteyen için hem de vatandaşlarımızın bölgenin güzelliklerinden daha faydalanmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ordu Kano Kulübü dernek başkanı Mustafa Sarıkaya, kano için sıklıkla Terme göller bölgesine geldiklerini belirterek, "Bu bölge durgun su kano sporu için çok uygun bir alan. Hem doğal güzellikleri hem de su kanalları burayı eşsiz bir yer yapıyor. Başkanımızla görüştük, Terme'de kano sporu ile alakalı bir dernek kurma kararı aldık. Bu alanda bizler her türlü desteğe hazırız. Kulübümüz içinde yıllardır bu sporu yapan eğitmen arkadaşlarımız ile birlikte hem dernekleşme hem de eğitimler noktasında elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN