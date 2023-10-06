Türkiye Futbol Federasyonu, "VAR" ve "AVAR" hakemlerini yapay zekanın belirleyeceği yeni bir uygulamaya geçmek startı verdi.
Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, "VAR" ve "AVAR" tayinlerini de bundan sonra artık yapay zeka yapacak.
Ünal, "Bu haftadan itibaren "VAR" ve "AVAR" tayinlerini yapay zeka yapacak. TFF ve MHK bu konuda karar almış. Geçen hafta testleri yapılmış, bu hafta uygulamaya tam geçilecekmiş." dedi.
Son Dakika › Spor › Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı - Son Dakika