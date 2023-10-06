Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı - Son Dakika

Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı

Son Güncelleme: 06.10.2023 15:33

Yapay zekanın saha hakemlerini ataması zaman zaman tartışmalara neden olurken, TFF yeni bir uygulamaya daha geçiyor. Artık VAR ve AVAR hakemlerini de yapay zekanın atayacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, "VAR" ve "AVAR" hakemlerini yapay zekanın belirleyeceği yeni bir uygulamaya geçmek startı verdi.

TAYİNLERİ ARTIK YAPAY ZEKA YAPACAK

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, "VAR" ve "AVAR" tayinlerini de bundan sonra artık yapay zeka yapacak.

"TESTLERİ YAPILMIŞ"

Ünal, "Bu haftadan itibaren "VAR" ve "AVAR" tayinlerini yapay zeka yapacak. TFF ve MHK bu konuda karar almış. Geçen hafta testleri yapılmış, bu hafta uygulamaya tam geçilecekmiş." dedi.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı - Son Dakika
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