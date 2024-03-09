TESYEV Başkanı Murat Aksu, yeniden seçildi

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfının (TESYEV) 33. olağan genel kurul toplantısında Murat Aksu, yeniden başkanlık görevine getirildi.
TESYEV'den yapılan açıklamaya göre, Conrad Otel'de gerçekleştirilen toplantıda yeniden başkanlığa seçilen Aksu'nun yönetim kurulunda, Burak Sarıca, İkbal Yiğitalp, Kazım Ali Kiremitçioğlu, Fikret Ercan, Ali Evren Doğru, Hasan Gocay, Murathan Kalyoncu ve Belkıs Aktürk yer aldı.
Başkan Aksu, yaptığı konuşmada, engel tanımayan bir toplum hayali için mücadele ettiklerini belirterek, "Girilmedik mahalle, ulaşılmadık köy, varılmadık sokak, çıkılmadık tepe kalmadan engellilerimiz için mücadele eden bir vakıfız. TESYEV'in 25 yıllık serüveninde, eğitimden sağlığa, spordan sosyal yardımlara kadar 8474 eğitim bursu, 2188 görme engelliye teknolojik destek, 1100 çocuğa rehabilitasyon, 4874 tekerlekli sandalye, 207 ameliyat, 1226 işitme cihazı, 317 ortezi-protezi, 12 bine yakın kişiye temel ihtiyaç yardımı, 28 profesyonel sporcuya ve spor kulüplerine malzeme desteği ve çok daha fazlasını sağlayarak toplumumuzda büyük bir fark oluşturduk. Ama biliyoruz ki bunlar yeterli değil. Son engelli bireyi evden çıkarma hayali kuran idealist insanların merkezi olan TESYEV için bu rakamlar bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene korkunç bir deprem felaketini yaşadık. Depremde uzuv kaybına uğramış 10 binin üzerinde vatandaşımız var, onlar için mücadele etmeliyiz. Dünyada ve ülkemizde yüzde 15'lik bir engelli oranının olduğu gerçekliğiyle dünden daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"TESYEV hep iyiyi arayanların hikayesidir." diyen Aksu, şöyle konuştu:
"Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktık ve çeyrek asırlık bir vakfı daha ileriye taşıma hayalimizle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. En önemli motivasyonumuzun 'Son engelli bireyi evden çıkartıp spora, sanata ve iş dünyasına dahil edene kadar çalışmak, çalışmak ve de hep birlikte daha çok çalışmak' olduğunu bir kez daha ifade etmek ister, saygılar sunarım."
Son Dakika › Spor › TESYEV Başkanı Murat Aksu, yeniden seçildi - Son Dakika
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