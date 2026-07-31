TFF 1. Lig 7 Haftalık Maç Programı Belirlendi

TFF 1. Lig'de 7 haftalık maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. haftalarda oynanacak maçların programı şöyle:

2. hafta:

14 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

15 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Henüz belli değil)

21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Bursaspor-Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

16 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

19.00 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Henüz belli değil)

17 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Henüz belli değil)

3. hafta:

21 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Henüz belli değil)

22 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 Iğdır FK-Kayserispor (Aktepe)

19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.30 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

23 Ağustos 2026 Pazar:

17.00 Bandırma Spor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Henüz belli değil)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)

24 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

4. hafta:

28 Ağustos 2026 Cuma:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

21.30 Muğlaspor-Boluspor (Henüz belli değil)

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Corendon Airlines Park Antalya)

29 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor (Henüz belli değil)

21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK (Henüz belli değil)

30 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK (Esenler Erokspor)

21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

5. hafta:

1 Eylül 2026 Salı:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

2 Eylül 2026 Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Henüz belli değil)

20.00 Sivasspor-Mardin 1969 Spor (4 Eylül)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Kayserispor (Henüz belli değil)

3 Eylül 2026 Perşembe:

17.00 Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)

20.00 Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

6. hafta:

5 Eylül 2026 Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (Pendik)

6 Eylül 2026 Pazar:

17.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Henüz belli değil)

20.00 Antalyaspor-Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)

7 Eylül 2026 Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-Kayserispor (Esenler Erokspor)

17.00 İstanbulspor-Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Mardin 1969 Spor-Bodrum FK (Henüz belli değil)

20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

7. hafta:

11 Eylül 2026 Cuma:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül 2026 Cumartesi:

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Henüz belli değil)

17.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül 2026 Pazar:

17.00 Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

17.00 Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Henüz belli değil)

20.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül 2026 Pazartesi:

20.00 Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

8. hafta:

18 Eylül 2026 Cuma:

16.00 Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Muğlaspor-Iğdır FK (Henüz belli değil)

19 Eylül 2026 Cumartesi:

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Henüz belli değil)

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Sivasspor (Aktepe)

20.00 Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Henüz belli değil)

20 Eylül 2026 Pazar:

17.00 Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Vanspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mardin 1969 Spor-Kayserispor (Henüz belli değil)