TFF 1. Lig 7 Haftalık Maç Programı Belirlendi
TFF, 2026 sezonunda 1. Lig'in 2. haftadan 8. haftaya kadar maç programını açıkladı.
TFF 1. Lig'de 7 haftalık maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. haftalarda oynanacak maçların programı şöyle:
2. hafta:
14 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
15 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Henüz belli değil)
21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Bursaspor-Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
16 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
19.00 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Henüz belli değil)
17 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Henüz belli değil)
3. hafta:
21 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Henüz belli değil)
22 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Iğdır FK-Kayserispor (Aktepe)
19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.30 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)
23 Ağustos 2026 Pazar:
17.00 Bandırma Spor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Henüz belli değil)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)
4. hafta:
28 Ağustos 2026 Cuma:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
21.30 Muğlaspor-Boluspor (Henüz belli değil)
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Corendon Airlines Park Antalya)
29 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor (Henüz belli değil)
21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
30 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK (Esenler Erokspor)
21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
5. hafta:
1 Eylül 2026 Salı:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
2 Eylül 2026 Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Henüz belli değil)
20.00 Sivasspor-Mardin 1969 Spor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Kayserispor (Henüz belli değil)
3 Eylül 2026 Perşembe:
17.00 Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
6. hafta:
5 Eylül 2026 Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (Pendik)
6 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Henüz belli değil)
20.00 Antalyaspor-Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)
7 Eylül 2026 Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-Kayserispor (Esenler Erokspor)
17.00 İstanbulspor-Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Mardin 1969 Spor-Bodrum FK (Henüz belli değil)
20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
7. hafta:
11 Eylül 2026 Cuma:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Henüz belli değil)
17.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
17.00 Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Henüz belli değil)
20.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül 2026 Pazartesi:
20.00 Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
8. hafta:
18 Eylül 2026 Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Iğdır FK (Henüz belli değil)
19 Eylül 2026 Cumartesi:
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Henüz belli değil)
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Sivasspor (Aktepe)
20.00 Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Henüz belli değil)
20 Eylül 2026 Pazar:
17.00 Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Vanspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mardin 1969 Spor-Kayserispor (Henüz belli değil)
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