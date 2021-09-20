TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2Keçiörengücü: 1

85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bosse Adam Cedrıc'ın pası ile ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu topu ağlarla buluşturdu. 2-1

25. dakikada Mehmet Tayfun Dingil uzun pası ile ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol 'u düşüren Vukovic'in hareketine Hakem Emre Kargun penaltı noktasını gösterdi.

TFF 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazandı.

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