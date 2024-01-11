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TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısını düşürdü - Son Dakika
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TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısını düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının düşürüldüğünü açıkladı. TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısının 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüleceğini duyurdu. Ayrıca, kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmeleri için A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürüldü. Bunun yanı sıra, kulüplerin en az 20 A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, kulüp akademisinden yetişmiş oyuncuların da A Takım listesinde yer alması gerekmektedir.

TFF, 1. Lig\'de yabancı oyuncu sayısını düşürdü
11.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 13:03
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig'de de yabancı oyuncu sayısının düşürüldüğünü açıkladı. TFF, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak 1. Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantıda alınan kararları açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

3) Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır.

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

4) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

5) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

6) 21 yaş ve altındaki A Milli Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.

7) Kulüplerin yukarıdaki hususlar ve detayları ekli statüde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak Müsabaka İsim Listelerini A Takım Listesindeki futbolcular ile 21 yaş altı futbolculardan oluşacak şekilde belirleyecekler, ancak 2024 - 2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır.

Kaynak: DHA
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