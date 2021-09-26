TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor , Balıkesirspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı