TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Mardin 1969 Spor galibiyeti sonrası 5 günlük izne çıktı

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Mardin 1969 Spor galibiyeti sonrası 5 günlük izne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlayıp 5 günlük izne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 9. haftadaki Manisa FK maçı hazırlıklarına 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de devam edecek.
Lige verilen milli arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, 5 günlük izine çıktı.
TFF 1. Lig lideri Kayserispor'da 5 günlük izin başladı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı Mardin 1969 Spor maçının ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-kırmızılılar bugün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Kayserispor ligin 9. haftasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenman devam edecek.
Kaynak: İHA
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