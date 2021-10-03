TFF 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 B.B. Erzurumspor: 1

TFF 1. Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında B.B. Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Mücahit Albayrak'ın ceza sahası içerisinde Eren Derdyok'a faul yapması nedeniyle Ankaragücü bir penaltı kazandı.

12. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Erdem Özgenç'in şutunda, kaleci Szumski gole izin vermedi. Kaleciden seken topu önünde bulan Erdem'in ikinci şutu ise direkten döndü.

23. dakikada Erzurumsporlu Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza yayı önünde topla buluşan Hasek'in şutu üstten dışarıya gitti.

35. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Ankaragüçlü Eren Derdiyok, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1 - 0

56. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topla buluşan Erzurumsporlu Olanere'nin sert şutunu kaleci Akın güçlükle çıkardı.

74. dakikada sol kanattan rakiplerini bir bir çalımlayan Owusu, ceza sahası önündeki Chahechouhe'ye oynadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Faslı oyuncunun sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.

79. dakikada sağ kantta topla buluşan Ali Kaan bekletmeden diğer ceza sahası içerisine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Owusu, bekletmeden yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2 - 0

90+3. dakikada topla buluşan Erzurumsporlu Novikovas orta sahadan taşıdığı topu rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi. Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yapan Livanyalı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 2 - 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Erdem Özgenç xx, Pinto xx, Mehmet Murat Uçar xx (Geraldo dk. 80 x), Ariyibi xx (Owusu dk. 67 x), İshak Çakmak xx, Abdullah Durak xx (Ali Kaan Güneren dk. 59 x), Ghayas xx (Chahechouhe dk. 67 x), Eren Derdiyok xx (Nadir Çiftçi dk. 80 x)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

B.B. Erzurumspor: Szumski xx, Mücahit Albayrak xx, Ufuk Budak xx, Gökhan Kardeş xx, Orhan Ovacıklı xx, Gökhan Alsan xx, Emircan Altıntaş xx (Ahmet Canbaz dk. 71 x), Estrela xx (Shala dk. 88 ?), Martin Hasek xx (Olanare dk. 46 x), Novikovas xx, Eren Tozlu xx (Oltan Karakullukçu dk. 88 ?)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Süleyman Koç, Özgürt Sert, Fırat Şaşi

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Eren Derdiyok (dk. 35), Owusu (dk. 79) (Ankaragücü), Novikovas (dk. 90+4) (Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Kardeş (Erzurumspor), Ghayas, Abdullah Durak (Ankaragücü) - ANKARA