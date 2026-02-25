TFF 11 Kulübü PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika
TFF 11 Kulübü PFDK'ya Sevk Etti

25.02.2026 17:36
TFF, Süper Lig'den 11 kulübü PFDK'ya sevk etti, ayrıca bazı Trendyol 1. Lig ekipleri de listeye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, kurula sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları", Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ise "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Vanspor FK'nin de kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan Sakaryaspor'da bugün yolların ayrıldığı futbolcu Caner Erkin, Sivasspor maçındaki "hakareti" nedeniyle sevk listesinde yer aldı. Caner, söz konusu karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: TFF 11 Kulübü PFDK'ya Sevk Etti
