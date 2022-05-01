TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2

01.05.2022 16:56
TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor, evinde Sarıyer'i 4-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor, evinde Sarıyer'i 4-2 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Alper Akarsu xx, Hüseyin Can xx, Furkan Ulu xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Melik Derin x (Barış Zeren dk. 46 x), Alaattin Hamza Ok xx, Emre Dayan x (Doğukan Emeksiz dk. 46 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Ömer İnan x (Cihan Hanalp dk. 36 x), Mehmet Abdullah Çoban xx, Mithat Pala xx, Burak Çoban xx (Yavuz Selim Tek dk. 78 ?), İlke Tankul xx (Mert Polat Keklik dk. 86 ?)

Sarıyer: Mehmet Doğan x, Selim Kayacı x (Mustafa Akın dk. 66 ?), Hüseyin Altuğ Taş x (Hüsnü Başkurt dk. 46 x), Cihan Özkara xx (Doğanay Kaya dk. 83 ?), Nuri Terliksiz xx, Mertcan Açıkgöz xx (Barış Memiş dk. 66 ?), Ramazan Övüç x, Berkan Mahmut Keskin xx, Bertul Kocabaş x, Ramazan Çevik xx, Taha Yalçıner x (Adem Koçak dk. 66 ?),

Goller: Burak Çoban (dk. 12), Mithat Pala (dk. 45), Alper Tursun (dk. 45+1), Doğukan Emeksiz (dk. 60) (Afyonspor), Cihan Özkara (dk. 17 ve 23) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Ramazan Övüç (dk. 45+2) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Celal Hanalp (Afyonspor), Bertul Kocabaş, Selim Kayacı (Sarıyer) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2
TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2
TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2

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Türkiye Futbol Federasyonu, Alper Tursun, Doğukan, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 Sarıyer: 2 - Son Dakika
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