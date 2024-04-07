TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Burak Akdağ, Burak Cansız, Mehmet Büyükyılmaz
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Taha Aydınlı dk. 62), Alperen Pak, Berat Ali Genç (Erdi Can Şehit dk. 90), Ege Özkayımoğlu (Murat Arda Ayhan dk. 62), Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy (Furkan Şeker dk. 67), Melik Derin
GMG Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Ramazan Keskin, İsmail Güven (İlyas Kubilay Yavuz dk. 57), Okan Eken, Furkan Çil (Ali Akkuş dk. 84), Muhammet Sarıkaya, Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Samed Ali Kaya (Yusuf Türk dk. 57), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen
Sarı kartlar: Volkan Altınsoy, Murat Arda Ayhan, Hüseyin Yılmaz (Belediye Derincespor), Samed Ali Kaya, Ramazan Keskin (Kastamonuspor) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Belediye Derincespor ve GMG Kastamonuspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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