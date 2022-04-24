TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5

24.04.2022 19:12
TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 5-2 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 5-2 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Berkan Çetin xxx, Serhat Sağır xxx, Kerem İlitangil xxx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxx, Serkan xx, Berkay Can xxx (Sefa dk. 68 xx), Hakkı Can xx, Mertcan xx (Atakan dk. 60 xx), Murat xxx, Recep xx (Volkan dk. 83 xx), Halil İbrahim xxx, Mahsun xx (Batuhan dk. 60 xx), Mehmet xx, Burak xx

Niğde Anadolu FK: Melih Ağa xxxx, Alperen xxx, Yiğit xxx, Mahmut xxx (Hüseyin dk. 88 xx), Hüseyin xxx, Metahan xxx (Sarper dk. 73 xx), Tayfun xx (Ertuğrul dk. 57 xx), Emre xxx, Ferhat xx, Atalay xxx (Çağatay dk. 57 xx), Eren xx (Polat dk. 73 xx)

Goller: Atalay Yıldırım (dk. 20), Eren Aydın (dk. 52), Ferhat Katipoğlu (dk. 90+1), Hüseyin Erkan (dk. 90+3), Ertuğrul Tekşen (dk. 90+5) (Niğde Anadolu), Mehmet Akyüz (dk. 60 pen.), Batuhan Er (dk. 84) (Çorum FK)

Sarı Kartlar: Berkay Can, Halil İbrahim, Erdi (Çorum FK) - ÇORUM

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5
TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5
TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Can, Çorumspor, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 Niğde Anadolu FK: 5 - Son Dakika
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