TFF 2. Lig'de 25. hafta başladı: Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı berabere kaldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 25. hafta başladı: Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı berabere kaldı

TFF 2. Lig\'de 25. hafta başladı: Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı berabere kaldı

TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi, Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan tek maçla başladı. Beyaz Grup'ta oynanan haftanın açılış müsabakasında her iki takım da 1-1 berabere kaldı. Ligdeki diğer maçlar ise yarın oynanacak.

10.02.2024 16:15
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TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi, oynanan tek maçla başladı.

Beyaz Grup'ta oynanan haftanın açılış müsabakasında Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı.

Ligde 25. hafta, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 25. hafta başladı: Bursaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı berabere kaldı - Son Dakika
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