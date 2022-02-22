TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları yarın oynanacak.
Ligde tüm müsabakaları saat 13.00'te başlayacak haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler- Kırklarelispor (Diyarbakır)
Akhisarspor- Pendikspor (Spor Toto Akhisar)
Isparta 32 Spor- Uşakspor (Isparta Atatürk)
Tarsus İdman Yurdu- Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)
Anagold 24Erzincanspor- Nazilli Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Ankara Demirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Bucaspor 1928- Eskişehirspor (Yeni Buca)
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
Kırmızı Grup
Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)
Silahtaroğlu Vanspor FK- Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)
Bodrumspor- Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)
Adıyaman FK-Afjet Afyonspor (Adıyaman Atatürk)
Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)
İnegölspor- Ergene Velimeşespor (İnegöl İlçe)
1461 Trabzon FK- Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Ankaraspor- Turgutluspor (Osmanlı)
Kaynak: AA
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