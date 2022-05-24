TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediyespor, kupasını aldı

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
İstanbul ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı verdi.
Seremonide büyük sevinç yaşayan Arnavutköy Belediyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.
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