TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında oynadığı hazırlık maçında bir başka 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmanın 22. dakikasında yeni transferi Cem Ekinci 'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Körfez ekibi ikinci devreye bambaşka bir 11'le çıktı. Arnavutköy Belediyespor, mücadelenin 55. dakikasında skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle neticelendi.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında berabere kaldı - Son Dakika

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