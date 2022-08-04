Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında berabere kaldı - Son Dakika
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Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında berabere kaldı

04.08.2022 14:36
Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında berabere kaldı

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında oynadığı hazırlık maçında Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında oynadığı hazırlık maçında Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında oynadığı hazırlık maçında bir başka 2. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmanın 22. dakikasında yeni transferi Cem Ekinci'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Körfez ekibi ikinci devreye bambaşka bir 11'le çıktı. Arnavutköy Belediyespor, mücadelenin 55. dakikasında skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle neticelendi.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki son hazırlık maçında berabere kaldı - Son Dakika

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