Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren mor beyazlı ekip bir taraftan da transfere hız verdi. Transfer çalışmaları çerçevesinde jetler alt yapıda yetişen altyapımızda yetişen, Ramazan Kaya (stoper), Hüseyin İçlek (stoper), Emirhan Sefa Öz (orta saha) Emre Dayan (sağ bek) ve Mustafa Erkasap (sol kanat) ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor 5 futbolcuyla birden sözleşme imzaladı - Son Dakika

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