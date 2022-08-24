Afyonspor, ligin ilk haftasında Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan mor beyazlı ekip deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Koray Polaz gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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