Eray Akar, Afyonspor'da - Son Dakika
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Eray Akar, Afyonspor'da

01.08.2022 13:44
Eray Akar, Afyonspor'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor, Hatayspor top koşturan Eray Akar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından Afyonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eray Akar'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eray Akar, Afyonspor'da - Son Dakika

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