Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı

05.08.2022 13:57
Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 3 günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 3 günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı.

Mor beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. 3 gün izin yapan jetlerin antrenmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Afyonspor'ın hafta sonu ikinci etap çalışmaları çerçevesinde Kayseri'ye gideceği ve orada kampa gireceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı - Son Dakika

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