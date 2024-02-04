 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF 2. Lig'in 24. haftası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 2. Lig'in 24. haftası tamamlandı

TFF 2. Lig\'in 24. haftası tamamlandı

TFF 2. Lig'in 24. haftası oynanan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları açıklandı.

04.02.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'in 24. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri- Ankara Demirspor: 1-0

Vefa Group Vanspor- Kırklarelispor: 2-0

Ankaraspor- Adıyaman FK: 2-0

Hes İlaç Afyonspor- 1461 Trabzon: 0-3

Diyarbekirspor- Zonguldak Kömürspor: 5-0

Altınordu- Bursaspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1

Nazilli Belediyespor- Bucaspor 1928: 2-2

Yeni Mersin İdmanyurdu- Kırşehir Futbol: 4-0

Kırmızı Grup

İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3

Denizlispor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4

Somaspor- Fethiyespor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK- İnegölspor: 2-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Karaman FK: 0-2

Uşakspor-Belediye Derincespor: 1-7

Düzce Cam Düzcespor- Isparta 32 Spor: 0-3

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin İdmanyurdu, Ankara Demirspor, Kırklarelispor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'in 24. haftası tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig'in 24. haftası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement