TFF 2. Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları - Son Dakika
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Spor

TFF 2. Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları

TFF 2. Lig\'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları

TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı Grup'ta ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor'a 1-2 mağlup oldu.

24.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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TFF 2. Lig'in 27. haftası, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bucaspor 1928- Ankara Demirspor: 1-0

Kırmızı Grup:

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor: 1-2

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları - Son Dakika
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