Başkan Engin Koyun: "Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum" - Son Dakika
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Başkan Engin Koyun: "Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum"

29.08.2022 10:43
Başkan Engin Koyun: "Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum"

TFF 2. Lig'in ilk maçında rakibi Kırklarelispor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, "Galibiyet keyifli oldu.

TFF 2. Lig'in ilk maçında rakibi Kırklarelispor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, "Galibiyet keyifli oldu. Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün Kocaelispor, evinde Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması nedeniyle maçını Derince'de oynayan Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun da müsabaka sonu galibiyeti değerlendirdi. Başkan Koyun, "Maçın gergin olacağını biliyordum. Futbolcular ilk defa seyirci önüne çıktı ve bunun gerginliği vardı. İyi bir mücadele vardı. Daha farklı olabilirdi maçın skoru. Bundan sonra daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Galibiyet keyifli oldu. Galibiyeti öncelikle Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum. Hocamızı ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan maçın Derince'de iyi bir zeminde oynadıklarına da değinen Engin Koyun, "Derince zaten bizim kulübümüz. Onları bizden ayrı görmüyoruz. Ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Engin Koyun: 'Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum' - Son Dakika

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