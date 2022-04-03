TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şanlıurfaspor: 1

03.04.2022 17:16
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz xx, Samet Özkul xx, Efe Kurtuluş xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Bahadır Yıldırım x, Ertuğrul Kurtuluş xx, Kadir Turhan xx, Arif Birşen x (Burak Aydın dk. 46 x), Enes Subaşı xx, Atalay Gürel x (Ozan İsmail dk. 70 x) Cemal Kızılateş xx (Hakan Çimen dk. 90 ?), Mustafa Acar x (Gökhan Göksu dk. 70 x), Altar Han Hidayetoğlu xx, Sabrican Vural xx

Şanlıurfaspor: Tolgahan Acar xxx, Behlül Aydın xx (Vedat Bora dk. 86 ?), Muhammed Enes Durmuş xx (Enes Çolak dk. 79 x), Ferhan Evren xx (Mustafa Durak dk. 85 ?), Emir Miray Köksal xx, Erkan Kaş xx (Taner Gümüş dk. 74 x), Şiyar Kepir xx, Feyyaz Belen xx, Sinan Kurumuş xxx (Fırat Arıkan dk. 74 x), Burak Aslan xx, Muhammed Raşit Yöndem xx

Gol: Sinan Kurumuş (dk. 65) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Feyyaz Belen (dk. 68) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta Spor), Burak Aslan (Şanlıurfaspor) - ISPARTA

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Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Play Off, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika
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