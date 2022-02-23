TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2Uşakspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.

Isparta 32 Spor, ligin 27. haftasında Uşakspor ile karşılaştı. Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör ve Sezgin Şahbaz hakem üçlüsü yönetti. Isparta 32 Spor, 17. dakikada Altar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken Uşakspor, bu gole 48. dakikada Mehmet Boztepe ile cevap verdi. 90. dakikada Mustafa Diler'in kafa vuruşundan attığı golle Isparta 32 Spor mücadeleyi 2-1 kazandı ve play-off şansını devam ettirdi. - ISPARTA