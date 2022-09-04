TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 Diyarbekirspor: 2 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 Diyarbekirspor: 2

04.09.2022 22:14
TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 Diyarbekirspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Diyarbekirspor'u 4-2 yendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Diyarbekirspor'u 4-2 yendi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Balıkesirspor 34 ve 54. dakikalarda Berat Aydoğdu, 60 dakikada Hüseyin Karabey ve 76. dakikada İbrahim Halil Çolak'ın ayağından golleri buldu. Diyarbekirspor ise 44 dakikada Onat Kutay Kurt ve 90+1'de Berkay Ceylan'ın attığı golle karşılık verdi.

Müsabaka Balıkesirspor'un 4-2 galibiyeti ile sona erdi. - BALIKESİR

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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Düzcespor: 1 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Düzcespor: 1 TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3 TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 İskenderunspor: 3
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 Diyarbekirspor: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 4 Diyarbekirspor: 2 - Son Dakika
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